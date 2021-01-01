Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2021 года Infinix Hot 10s с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.