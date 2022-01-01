Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2021 года Infinix Hot 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.