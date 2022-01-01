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Infinix Hot 11 против Hot 10s

Инфиникс Хот 11
VS
Инфиникс Хот 10s
Infinix Hot 11
Infinix Hot 10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2021 года Infinix Hot 11 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 11
  • На 52% выше плотность пикселей (400 vs 263 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Infinix Hot 10s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 11
67
Hot 10s
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Hot 11
34
Hot 10s
36
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 11
70
Hot 10s
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 11
57
Hot 10s
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 11
71
Hot 10s
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 11
58
Hot 10s
57

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 11
vs
Hot 10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.1%
Максимальная яркость
Hot 11 +7%
505 нит
Hot 10s
474 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 171.5 мм
Ширина 76.2 мм 77.5 мм
Толщина 8.9 мм 9.2 мм
Вес 201 грамм 207 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Hot 11 +1%
83.6%
Hot 10s
83.1%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 11 и Инфиникс Хот 10s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 2EEMC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 11 +5%
383
Hot 10s
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 11
1312
Hot 10s +4%
1359
AnTuTu Benchmark 9
Hot 11
191288
Hot 10s
н/д
CPU 69030 -
GPU 40927 -
Memory 37017 -
UX 43026 -
Total score 191288 -
3DMark Wild Life Performance
Hot 11
н/д
Hot 10s
718
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 718
PCMark 3.0 score - 9022
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 4:05 ч. 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 11 vs Infinix Hot 10s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120 3968 x 2976
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и звук - выбирайте Infinix Hot 11, а если производительность и автономность – то Infinix Hot 10s.

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