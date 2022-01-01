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Infinix Hot 11S против Hot 11

Инфиникс Хот 11S
VS
Инфиникс Хот 11
Infinix Hot 11S
Infinix Hot 11

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2021 года Infinix Hot 11S с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Infinix Hot 11, который имеет процессор MediaTek Helio G70. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Infinix Hot 11
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 11S
73
Hot 11
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Hot 11S
36
Hot 11
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 11S
78
Hot 11
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 11S
62
Hot 11
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 11S
64
Hot 11
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 11S
61
Hot 11
58

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 11S
vs
Hot 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.78 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2480 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.6%
Максимальная яркость
Hot 11S
505 нит
Hot 11
505 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164.7 мм
Ширина 77 мм 76.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Hot 11S
83.5%
Hot 11
83.6%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 11S и Инфиникс Хот 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G70
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 1000 МГц 820 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 11S
376
Hot 11 +2%
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 11S +4%
1363
Hot 11
1312
AnTuTu Benchmark 9
Hot 11S +35%
257986
Hot 11
191288
CPU 68224 69030
GPU 61875 40927
Memory 45948 37017
UX 81698 43026
Total score 257986 191288
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 4:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 11S vs Infinix Hot 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4864 x 2736 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и камера - выбирайте Infinix Hot 11S, а если коммуникации – то Infinix Hot 11.

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