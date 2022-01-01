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Infinix Hot 12 Play против Hot 11

Инфиникс Хот 12 Play
VS
Инфиникс Хот 11
Infinix Hot 12 Play
Infinix Hot 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Infinix Hot 12 Play с экраном 6.82" и чипом Unisoc Tiger T610, против 6.6-дюймового Infinix Hot 11, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 12 Play
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Hot 11
  • На 54% выше плотность пикселей (400 vs 259 PPI)
  • Стерео динамики
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 381 и 342 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 12 Play
vs
Hot 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6.82 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.6%

Дизайн и корпус

Высота 170.47 мм 164.7 мм
Ширина 77.6 мм 76.2 мм
Толщина 8.32 мм 8.9 мм
Вес 194.9 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Hot 12 Play +1%
84.5%
Hot 11
83.6%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 12 Play и Инфиникс Хот 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T610 MediaTek Helio G70
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика ARM Mali G52 MP2 Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 614 МГц 820 МГц
FLOPS ~71.2 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 12 Play
342
Hot 11 +11%
381
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 12 Play
1275
Hot 11 +2%
1302
AnTuTu Benchmark 9
Hot 12 Play +2%
195212
Hot 11
191357
CPU 66981 69030
GPU 31721 40927
Memory 39845 37017
UX 56402 43026
Total score 195212 191357
3DMark Wild Life Performance
Hot 12 Play
527
Hot 11 +36%
719
Stability - 99%
Graphics test 3 FPS 4 FPS
Graphics score 527 719
PCMark 3.0 score 8255 8120
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI XOS 10 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки 3:50 ч. 4:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 12 Play vs Infinix Hot 11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и корпус - выбирайте Infinix Hot 12 Play, а если производительность и звук – то Infinix Hot 11.

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