Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Infinix Hot 12 Play с экраном 6.82" и чипом Unisoc Tiger T610, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.