Главная > Сравнение смартфонов > Hot 12 vs iPhone X – что лучше выбрать?

Infinix Hot 12 против Apple iPhone X

Инфиникс Хот 12
VS
Эпл Айфон X
Infinix Hot 12
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Infinix Hot 12 с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 56 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • На 1.02" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 4 года и 8 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 77% выше плотность пикселей (458 vs 259 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • Возможность записи 4K-видео
  • OLED экран (против TFT LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 12
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.82 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Hot 12
н/д
iPhone X
603 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.47 мм 143.6 мм
Ширина 77.6 мм 70.9 мм
Толщина 8.32 мм 7.7 мм
Вес 194.9 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Hot 12 +2%
84.5%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 12 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 12
360
iPhone X +158%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 12
1265
iPhone X +88%
2383
AnTuTu Benchmark 9
Hot 12
247747
iPhone X +47%
363311
CPU 67349 122434
GPU 61522 100806
Memory 44361 57691
UX 75843 83809
Total score 247747 363311
3DMark Wild Life Performance
Hot 12
н/д
iPhone X
3566
Stability - 62%
Graphics test - 21 FPS
Graphics score - 3566
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI XOS 10.6 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:08 ч.
Просмотр видео - 09:17 ч.
Игры - 04:04 ч.
Режим ожидания - 84 ч.
Общая автономность
Hot 12
н/д
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 12 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Hot 12
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Hot 12
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Hot 12
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Hot 12
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone X, а если автономность и коммуникации – то Infinix Hot 12.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Hot 12 или Xiaomi Redmi Note 11
2. Infinix Hot 12 или Infinix Note 10
3. Infinix Hot 12 или Infinix Note 11 Pro
4. Infinix Hot 12 или Infinix Hot 11
5. Infinix Hot 12 или Infinix Note 12
6. Apple iPhone X или Apple iPhone XR
7. Apple iPhone X или Apple iPhone 13
8. Apple iPhone X или Apple iPhone 11
9. Apple iPhone X или Apple iPhone 12 mini
10. Apple iPhone X или Google Pixel 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры