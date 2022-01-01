Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Infinix Hot 20 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.