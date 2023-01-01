Infinix Hot 20S против Hot 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2022 года Infinix Hot 20S с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.6-дюймового Infinix Hot 12 Pro, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Hot 20S
- На 48% выше плотность пикселей (396 vs 267 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 537 и 393 баллов
- Весит на 22.3 грамма меньше
Причины выбрать Infinix Hot 12 Pro
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
36
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|84.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|168.65 мм
|164.22 мм
|Ширина
|76.75 мм
|75.75 мм
|Толщина
|8.47 мм
|8.42 мм
|Вес
|168.7 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
|Черный, Синий, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2050 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|950 МГц
|750 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 20S +37%
537
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 20S +33%
1874
1404
|CPU
|88551
|70549
|GPU
|82077
|38873
|Memory
|71861
|78894
|UX
|98923
|70724
|Total score
|339553
|258170
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|1155
|469
|PCMark 3.0 score
|9282
|7499
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
|XOS 10.6
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 31 минут)
|Да (49% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:23 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 20S более удачной покупкой.
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