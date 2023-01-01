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Infinix Hot 20S против Hot 20

Инфиникс Хот 20с
VS
Инфиникс Хот 20
Infinix Hot 20S
Infinix Hot 20

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2022 года Infinix Hot 20S с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 20S
  • На 51% выше плотность пикселей (396 vs 263 PPI)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 541 и 358 баллов
  • Весит на 29.3 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Hot 20
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 20S
82
Hot 20
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Hot 20S
36
Hot 20
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 20S
75
Hot 20
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 20S
59
Hot 20
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 20S
71
Hot 20
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 20S
62
Hot 20
57

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 20S
vs
Hot 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.78 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.6%

Дизайн и корпус

Высота 168.65 мм 170.67 мм
Ширина 76.75 мм 77.44 мм
Толщина 8.47 мм 8.32 мм
Вес 168.7 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Черный, Белый Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Hot 20S +1%
84.3%
Hot 20
83.6%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 20с и Инфиникс Хот 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 20S +51%
541
Hot 20
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 20S +45%
1865
Hot 20
1288
AnTuTu Benchmark 9
Hot 20S +40%
339663
Hot 20
242399
CPU 88551 65788
GPU 82077 59349
Memory 71861 43597
UX 98923 75209
Total score 339663 242399
3DMark Wild Life Performance
Hot 20S
1155
Hot 20
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1155 -
PCMark 3.0 score 9278 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 12 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (30% за 31 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:23 ч. 1:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 20S vs Infinix Hot 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 20S более удачной покупкой.

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