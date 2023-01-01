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Infinix Hot 20S против Hot 20 5G

Инфиникс Хот 20с
VS
Инфиникс Хот 20 5G
Infinix Hot 20S
Infinix Hot 20 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2022 года Infinix Hot 20S с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.58-дюймового Infinix Hot 20 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 20S
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Весит на 35.3 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Hot 20 5G
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 598 и 541 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 20S
vs
Hot 20 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 82%

Дизайн и корпус

Высота 168.65 мм 166.25 мм
Ширина 76.75 мм 76.45 мм
Толщина 8.47 мм 8.93 мм
Вес 168.7 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Hot 20S +3%
84.3%
Hot 20 5G
82%

Производительность

Тестируем Инфиникс Хот 20с и Инфиникс Хот 20 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 20S
541
Hot 20 5G +11%
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 20S +5%
1865
Hot 20 5G
1778
AnTuTu Benchmark 9
Hot 20S +2%
339663
Hot 20 5G
332495
CPU 88551 108599
GPU 82077 63470
Memory 71861 56995
UX 98923 103716
Total score 339663 332495
3DMark Wild Life Performance
Hot 20S
1155
Hot 20 5G +13%
1300
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS 7 FPS
Graphics score 1155 1300
PCMark 3.0 score 9278 10662
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 12 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (30% за 31 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:23 ч. 1:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 20S vs Infinix Hot 20 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, корпус и звук - выбирайте Infinix Hot 20S, а если автономность – то Infinix Hot 20 5G.

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