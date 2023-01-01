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Infinix Hot 30 против Hot 20

58 из 100
Infinix Hot 30
VS
54 из 100
Infinix Hot 20
Infinix Hot 30
Infinix Hot 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2023 года Infinix Hot 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G88 , против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 30
  • На 51% выше плотность пикселей (396 vs 263 PPI)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 30
72
Hot 20
60
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 30
58
Hot 20
58
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Hot 30
32
Hot 20
22
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Hot 30
21
Hot 20
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 30
79*
Hot 20
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 30
72
Hot 20
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 30
58*
Hot 20
54*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
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Производительность:
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Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 30
vs
Hot 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6.78 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.6%

Дизайн и корпус

Высота 168.76 мм 170.67 мм
Ширина 76.61 мм 77.44 мм
Толщина 8.5 мм 8.32 мм
Вес 196 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Hot 30 +1%
84.5%
Hot 20
83.6%

Производительность

Тестируем Infinix Hot 30 и Infinix Hot 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 30 +3%
373
Hot 20
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 30
1257
Hot 20 +4%
1303
AnTuTu Benchmark 9
Hot 30 +3%
253220
Hot 20
245644
CPU 66412 65788
GPU 58979 59349
Memory 48951 43597
UX 77924 75209
Total score 253220 245644
3DMark Wild Life Performance
Hot 30
756
Hot 20
н/д
Stability 99% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 756 -
PCMark 3.0
Hot 30
7908
Hot 20
н/д
Web score 6342 -
Video editing 6145 -
Photo editing 14776 -
Data manipulation 5653 -
Writing score 9169 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI XOS 12.6 XOS 12

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 30 vs Infinix Hot 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Infinix Hot 30, а если игры – то Infinix Hot 20.

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