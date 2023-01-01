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Infinix Hot 30i против Hot 20

53 из 100
Infinix Hot 30i
VS
54 из 100
Infinix Hot 20
Infinix Hot 30i
Infinix Hot 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2023 года Infinix Hot 30i с экраном 6.56" и чипом Unisoc T606, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 30i
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Hot 20
  • Стерео динамики
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 174 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 30i
62
Hot 20
60
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 30i
51
Hot 20
58
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Hot 30i
26
Hot 20
22
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Hot 30i
26
Hot 20
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 30i
72*
Hot 20
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 30i
72
Hot 20
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 30i
53*
Hot 20
54*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 30i
vs
Hot 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.56 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.6%

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 170.67 мм
Ширина 75.75 мм 77.44 мм
Толщина 8.4 мм 8.32 мм
Вес 191 грамм 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Hot 30i
83.2%
Hot 20
83.6%

Производительность

Тестируем Infinix Hot 30i и Infinix Hot 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 MediaTek Helio G85
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP2
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 30i
174
Hot 20 +107%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 30i
927
Hot 20 +41%
1303
AnTuTu Benchmark 9
Hot 30i
234710
Hot 20 +5%
245644
CPU 61376 65788
GPU 35279 59349
Memory 72534 43597
UX 63475 75209
Total score 234710 245644
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 12

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Да
Быстрая зарядка Да Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки - 1:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 30i vs Infinix Hot 20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (13 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры и звук - выбирайте Infinix Hot 20, а если производительность – то Infinix Hot 30i.

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