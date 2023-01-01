Infinix Hot 30i против Hot 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2023 года Infinix Hot 30i с экраном 6.56" и чипом Unisoc T606, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Hot 30i
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Hot 20
- Стерео динамики
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 361 и 174 баллов
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|83.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|170.67 мм
|Ширина
|75.75 мм
|77.44 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.32 мм
|Вес
|191 грамм
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Золотистый, Синий
|Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|61376
|65788
|GPU
|35279
|59349
|Memory
|72534
|43597
|UX
|63475
|75209
|Total score
|234710
|245644
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
|XOS 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|-
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (30% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:41 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Количество объективов
|2 (13 МП)
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры и звук - выбирайте Infinix Hot 20, а если производительность – то Infinix Hot 30i.
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1