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Infinix Note 10 Pro против Apple iPhone X

Инфиникс Ноут 10 Про
VS
Эпл Айфон X
Infinix Note 10 Pro
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Infinix Note 10 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G95, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 45 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • На 73% лучшая автономность (128 vs 74 часов)
  • На 1.15" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (676 против 418 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • На 18% выше плотность пикселей (458 vs 387 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.4 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 10 Pro
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.95 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика 20.6 мс 2.2 мс
Контрастность 2155:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Note 10 Pro
418 нит
iPhone X +62%
676 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 172.8 мм 143.6 мм
Ширина 78.3 мм 70.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 205 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Голубой Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Note 10 Pro +2%
84.8%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 10 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2050 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 10 Pro
438
iPhone X +113%
934
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 10 Pro
1127
iPhone X +111%
2375
AnTuTu Benchmark 9
Note 10 Pro
351279
iPhone X +2%
357154
CPU 91164 101650
GPU 92467 127329
Memory 66848 55078
UX 101279 75192
Total score 351279 357154
3DMark Wild Life Performance
Note 10 Pro
н/д
iPhone X
3561
Stability - 62%
Graphics test - 21 FPS
Graphics score - 3561
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI XOS 7.6 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Note 10 Pro +74%
16:13 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Note 10 Pro +35%
16:30 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Note 10 Pro +110%
40:00 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 10 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 9216 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 3472 x 2063
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Note 10 Pro
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 10 Pro
85.1 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и коммуникации - выбирайте Infinix Note 10 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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