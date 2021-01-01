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Infinix Note 10 Pro против Huawei Y9s

Инфиникс Ноут 10 Про
VS
Хуавей Y9s
Infinix Note 10 Pro
Huawei Y9s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Infinix Note 10 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.59-дюймового Huawei Y9s, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Y9s
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (489 против 416 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 10 Pro
vs
Huawei Y9s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.95 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.7%
Тестирование дисплея
Время отклика 20.6 мс -
Контрастность 2155:1 -
Максимальная яркость
Note 10 Pro
416 нит
Huawei Y9s +18%
489 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 172.8 мм 163.1 мм
Ширина 78.3 мм 77.2 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 205 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Голубой Светло-голубой, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 10 Pro
84.8%
Huawei Y9s
84.7%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 10 Про и Хуавей Y9s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G51
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 10 Pro +33%
435
Huawei Y9s
328
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 10 Pro
1129
Huawei Y9s +19%
1349
AnTuTu Benchmark 7
Note 10 Pro
н/д
Huawei Y9s
144032
AnTuTu Benchmark 8
Note 10 Pro
н/д
Huawei Y9s
167916
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI XOS 7.6 EMUI 9.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 10 Pro vs Huawei Y9s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 9216 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 4920 x 3264
Апертура - f/2.2
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 10 Pro
85.1 дБ
Huawei Y9s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 10 Pro более удачной покупкой.

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