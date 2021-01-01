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Infinix Note 10 Pro против Hot 11S

Инфиникс Ноут 10 Про
VS
Инфиникс Хот 11S
Infinix Note 10 Pro
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Infinix Note 10 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 438 и 371 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (499 против 418 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 10 Pro
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.95 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.5%
Тестирование дисплея
Время отклика 20.6 мс -
Контрастность 2155:1 -
Максимальная яркость
Note 10 Pro
418 нит
Hot 11S +19%
499 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 172.8 мм 168.9 мм
Ширина 78.3 мм 77 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 205 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Голубой Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Note 10 Pro +2%
84.8%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 10 Про и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G52 MC2
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 10 Pro +18%
438
Hot 11S
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 10 Pro
1127
Hot 11S +19%
1339
AnTuTu Benchmark 9
Note 10 Pro +65%
351279
Hot 11S
213279
CPU 91164 67907
GPU 92467 39212
Memory 66848 39778
UX 101279 67386
Total score 351279 213279
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Note 10 Pro
16:13 ч.
Hot 11S
н/д
Время просмотра видео
Note 10 Pro
16:30 ч.
Hot 11S
н/д
Время разговора (3G)
Note 10 Pro
40:00 ч.
Hot 11S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 10 Pro vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 9216 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 10 Pro
85.1 дБ
Hot 11S
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Infinix Note 10 Pro. У него лучшие производительность, автономность, коммуникации и звук.

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