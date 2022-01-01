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Infinix Note 10 Pro против Hot 12

Инфиникс Ноут 10 Про
VS
Инфиникс Хот 12
Infinix Note 10 Pro
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Infinix Note 10 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • На 49% выше плотность пикселей (387 vs 259 PPI)
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 436 и 357 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 10 Pro
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.95 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.5%
Тестирование дисплея
Время отклика 20.6 мс -
Контрастность 2155:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Note 10 Pro
420 нит
Hot 12
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 172.8 мм 170.47 мм
Ширина 78.3 мм 77.6 мм
Толщина 7.8 мм 8.32 мм
Вес 205 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Голубой Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 10 Pro
84.8%
Hot 12
84.5%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 10 Про и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G52 MP2
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 10 Pro +22%
436
Hot 12
357
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 10 Pro
1128
Hot 12 +13%
1269
AnTuTu Benchmark 9
Note 10 Pro +41%
350430
Hot 12
247857
CPU 91164 67349
GPU 92467 61522
Memory 66848 44361
UX 101279 75843
Total score 350430 247857
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 60 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:29 ч. -
Просмотр видео 13:17 ч. -
Игры 06:06 ч. -
Режим ожидания 136 ч. -
Общая автономность
Note 10 Pro
36:10 ч.
Hot 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 10 Pro vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 9216 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 10 Pro
85.1 дБ
Hot 12
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Infinix Note 10 Pro, а если корпус – то Infinix Hot 12.

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