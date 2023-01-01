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Infinix Note 11 Pro против Hot 12 Pro

Инфиникс Ноут 11 Про
VS
Инфиникс Хот 12 Про
Infinix Note 11 Pro
Infinix Hot 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2021 года Infinix Note 11 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.6-дюймового Infinix Hot 12 Pro, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 11 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 45% выше плотность пикселей (387 vs 267 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 520 и 396 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 12 Pro
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 11 Pro
vs
Hot 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.95 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 470 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.1%
Реальная пиковая яркость (авто)
Note 11 Pro
473 нит
Hot 12 Pro
н/д

Дизайн и корпус

Высота 173.06 мм 164.22 мм
Ширина 78.37 мм 75.75 мм
Толщина 8.7 мм 8.42 мм
Вес 209 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Зеленый Черный, Синий, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Note 11 Pro
84.5%
Hot 12 Pro
84.1%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 11 Про и Инфиникс Хот 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 11 Pro +31%
520
Hot 12 Pro
396
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 11 Pro +27%
1814
Hot 12 Pro
1426
AnTuTu Benchmark 9
Note 11 Pro +31%
339930
Hot 12 Pro
259691
CPU 95124 70549
GPU 76677 38873
Memory 73996 78894
UX 93094 70724
Total score 339930 259691
3DMark Wild Life Performance
Note 11 Pro +134%
1096
Hot 12 Pro
469
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS 2 FPS
Graphics score 1096 469
PCMark 3.0 score 9166 7459
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI XOS 10 XOS 10.6
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (49% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:47 ч. -
Просмотр видео 11:33 ч. -
Игры 06:05 ч. -
Режим ожидания 110 ч. -
Общая автономность
Note 11 Pro
33:49 ч.
Hot 12 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 11 Pro vs Infinix Hot 12 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4208 x 3120
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 11 Pro более удачной покупкой.

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