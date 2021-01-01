Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2021 года Infinix Note 11 Pro с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.95-дюймового Infinix Note 10, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.