Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Infinix Note 11 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.