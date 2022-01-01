Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Infinix Note 11 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.58-дюймового Infinix Hot 20 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.