Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Infinix Note 11 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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