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Infinix Note 11 против Hot 30

52 из 100
Infinix Note 11
VS
58 из 100
Infinix Hot 30
Infinix Note 11
Infinix Hot 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Infinix Note 11 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 11
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Infinix Hot 30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Note 11
60
Hot 30
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Note 11
54
Hot 30
58
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Note 11
26
Hot 30
32
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Note 11
19
Hot 30
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Note 11
79*
Hot 30
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Note 11
65
Hot 30
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Note 11
52*
Hot 30
58*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 11
vs
Hot 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 650 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 168.76 мм
Ширина 76.7 мм 76.61 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 184 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 11 +2%
86%
Hot 30
84.5%

Производительность

Тестируем Infinix Note 11 и Infinix Hot 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 11
373
Hot 30
373
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 11 +1%
1271
Hot 30
1257
AnTuTu Benchmark 9
Note 11
253353
Hot 30
253220
CPU 68506 66412
GPU 57341 58979
Memory 46026 48951
UX 81359 77924
Total score 253353 253220
3DMark Wild Life Performance
Note 11
717
Hot 30 +5%
756
Stability 99% 99%
Graphics test 4 FPS 4 FPS
Graphics score 717 756
PCMark 3.0
Note 11 +3%
8116
Hot 30
7908
Web score 6445 6342
Video editing 5941 6145
Photo editing 16482 14776
Data manipulation 6251 5653
Writing score 8807 9169
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 13
Оболочка UI XOS 10 XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Да (70% за 45 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 11 vs Infinix Hot 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.5
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Март 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 30 более удачной покупкой.

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