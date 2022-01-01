Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2021 года Infinix Note 11S с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.6-дюймового Infinix Hot 11, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.