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Infinix Note 11S против Hot 20S

Инфиникс Ноут 11S
VS
Инфиникс Хот 20с
Infinix Note 11S
Infinix Hot 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2021 года Infinix Note 11S с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.78-дюймового Infinix Hot 20S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 11S
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Infinix Hot 20S
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 40.3 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 11S
vs
Hot 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.95 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 470 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.3%

Дизайн и корпус

Высота 173.06 мм 168.65 мм
Ширина 78.37 мм 76.75 мм
Толщина 8.7 мм 8.47 мм
Вес 209 граммов 168.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 11S
84.5%
Hot 20S
84.3%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 11S и Инфиникс Хот 20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 11S
515
Hot 20S +5%
541
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 11S
1800
Hot 20S +4%
1865
AnTuTu Benchmark 9
Note 11S
339328
Hot 20S
339663
CPU 96562 88551
GPU 81765 82077
Memory 69288 71861
UX 92139 98923
Total score 339328 339663
3DMark Wild Life Performance
Note 11S
1097
Hot 20S +5%
1155
Stability - 99%
Graphics test 6 FPS 6 FPS
Graphics score 1097 1155
PCMark 3.0 score 9206 9278
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI XOS 10 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 2:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 11S vs Infinix Hot 20S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Infinix Hot 20S. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение и корпус.

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