Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Infinix Note 12 (2023) с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.