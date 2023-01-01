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Infinix Note 12 (2023) против Hot 20

Инфиникс Ноут 12 (2023)
VS
Инфиникс Хот 20
Infinix Note 12 (2023)
Infinix Hot 20

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Infinix Note 12 (2023) с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 12 (2023)
  • На 49% выше плотность пикселей (393 vs 263 PPI)
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 558 и 358 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Infinix Hot 20
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 12 (2023)
vs
Hot 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.7 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 400 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 83.6%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 170.67 мм
Ширина 76.5 мм 77.44 мм
Толщина 7.8 мм 8.32 мм
Вес 195 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 12 (2023) +3%
86.2%
Hot 20
83.6%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 12 (2023) и Инфиникс Хот 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 12 (2023) +56%
558
Hot 20
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 12 (2023) +39%
1798
Hot 20
1289
AnTuTu Benchmark 9
Note 12 (2023) +52%
368991
Hot 20
242002
CPU 102853 65788
GPU 85824 59349
Memory 82049 43597
UX 100427 75209
Total score 368991 242002
3DMark Wild Life Performance
Note 12 (2023)
1252
Hot 20
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1252 -
PCMark 3.0
Note 12 (2023)
10157
Hot 20
н/д
Web score 7614 -
Video editing 6608 -
Photo editing 25568 -
Data manipulation 6627 -
Writing score 12945 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:32 ч. 1:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 12 (2023) vs Infinix Hot 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 12 (2023) более удачной покупкой.

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