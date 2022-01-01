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Infinix Note 12 G96 против Hot 20 5G

Инфиникс Ноут 12 G96
VS
Инфиникс Хот 20 5G
Infinix Note 12 G96
Infinix Hot 20 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2022 года Infinix Note 12 G96 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G96, против 6.58-дюймового Infinix Hot 20 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 12 G96
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Hot 20 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 598 и 533 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 12 G96
vs
Hot 20 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 82%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 164.57 мм 166.25 мм
Ширина 76.8 мм 76.45 мм
Толщина 7.89 мм 8.93 мм
Вес 185 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Голубой Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 12 G96 +5%
85.7%
Hot 20 5G
82%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 12 G96 и Инфиникс Хот 20 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G96 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 12 G96
533
Hot 20 5G +12%
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 12 G96 +5%
1860
Hot 20 5G
1779
AnTuTu Benchmark 9
Note 12 G96 +2%
339458
Hot 20 5G
331262
CPU 91093 108599
GPU 83102 63470
Memory 73023 56995
UX 94419 103716
Total score 339458 331262
3DMark Wild Life Performance
Note 12 G96
1189
Hot 20 5G
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1189 -
PCMark 3.0 score 9040 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 12 G96 vs Infinix Hot 20 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Infinix Hot 20 5G, а если производительность, камера, корпус и звук – то Infinix Note 12 G96.

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