Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2022 года Infinix Note 12 G96 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G96, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 (2023), который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.