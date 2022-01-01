Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июля 2022 года Infinix Note 12 Pro 5G с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.