Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июля 2022 года Infinix Note 12 Pro 5G с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.