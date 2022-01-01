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Infinix Note 12 Pro против Note 12

Инфиникс Ноут 12 Pro
VS
Инфиникс Ноут 12
Infinix Note 12 Pro
Infinix Note 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2022 года Infinix Note 12 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 12 Pro
vs
Note 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 7000 нит 1000 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 164.4 мм
Ширина 76.9 мм 76.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 188 граммов 184.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 12 Pro
86.4%
Note 12
86%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 12 Pro и Инфиникс Ноут 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 12 Pro
н/д
Note 12
368
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 12 Pro
н/д
Note 12
1307
AnTuTu Benchmark 9
Note 12 Pro
н/д
Note 12
245087
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 28 минут)
Время полной зарядки - 1:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 12 Pro vs Infinix Note 12
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4672 x 3504 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 12 Pro более удачной покупкой.

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