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Infinix Note 12 VIP против Hot 12

Инфиникс Ноут 12 VIP
VS
Инфиникс Хот 12
Infinix Note 12 VIP
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2022 года Infinix Note 12 VIP с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 12 VIP
  • На 52% выше плотность пикселей (393 vs 259 PPI)
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 359 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 12 VIP
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.7 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 450 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 170.47 мм
Ширина 76.7 мм 77.6 мм
Толщина 7.89 мм 8.32 мм
Вес 198 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Черный Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 12 VIP +2%
86.4%
Hot 12
84.5%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 12 VIP и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 12 VIP +40%
504
Hot 12
359
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 12 VIP +37%
1747
Hot 12
1271
AnTuTu Benchmark 9
Note 12 VIP +36%
334888
Hot 12
247131
CPU - 67349
GPU - 61522
Memory - 44361
UX - 75843
Total score 334888 247131
3DMark Wild Life Performance
Note 12 VIP
1193
Hot 12
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1193 -
PCMark 3.0 score 10468 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS 10.5 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 1:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 12 VIP vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4672 x 3504 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 12 VIP более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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