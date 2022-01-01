Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2022 года Infinix Note 12 VIP с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.