Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Infinix Note 12 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.6-дюймового Infinix Hot 12 Pro, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.