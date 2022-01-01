Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Infinix Note 12 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.78-дюймового Infinix Hot 20S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.