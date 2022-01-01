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Infinix Note 12 против Note 11 Pro

Инфиникс Ноут 12
VS
Инфиникс Ноут 11 Про
Infinix Note 12
Infinix Note 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Infinix Note 12 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 12
  • На 112% выше максимальная яркость экрана (992 против 468 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 24.5 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 11 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 519 и 368 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 12
vs
Note 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Note 12 +112%
992 нит
Note 11 Pro
468 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 173.06 мм
Ширина 76.7 мм 78.37 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 184.5 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Синий, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 12 +2%
86%
Note 11 Pro
84.5%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 12 и Инфиникс Ноут 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 12
368
Note 11 Pro +41%
519
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 12
1308
Note 11 Pro +37%
1787
AnTuTu Benchmark 9
Note 12
244050
Note 11 Pro +38%
337773
CPU - 95124
GPU - 76677
Memory - 73996
UX - 93094
Total score 244050 337773
3DMark Wild Life Performance
Note 12
н/д
Note 11 Pro
1096
PCMark 3.0 score - 9166
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 28 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:47 ч.
Просмотр видео - 11:33 ч.
Игры - 06:05 ч.
Режим ожидания - 110 ч.
Общая автономность
Note 12
н/д
Note 11 Pro
33:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 12 vs Infinix Note 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9216 x 6912
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Infinix Note 11 Pro, а если корпус – то Infinix Note 12.

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