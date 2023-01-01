Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2023 года Infinix Note 30 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.67-дюймового Infinix GT 10 Pro, который имеет процессор МеdiаТеk Dimеnsity 8050 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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