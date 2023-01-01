Infinix Note 30 Pro против GT 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2023 года Infinix Note 30 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.67-дюймового Infinix GT 10 Pro, который имеет процессор МеdiаТеk Dimеnsity 8050 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Note 30 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 551 и 508 баллов
Причины выбрать Infinix GT 10 Pro
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Возможность записи 4K-видео
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Весит на 16 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
39
44
Игры
Возможности в 3D-гейминге
28
52*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
88*
88*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
80
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|900 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.9%
|86.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.72 мм
|162.66 мм
|Ширина
|75.95 мм
|75.89 мм
|Толщина
|8.12 мм
|8.1 мм
|Вес
|203 грамма
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|МеdiаТеk Dimеnsity 8050
|Макс. частота
|2200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|1100 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~980 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Note 30 Pro +8%
551
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 30 Pro +7%
1785
1663
|CPU
|103808
|-
|GPU
|85200
|-
|Memory
|88860
|-
|UX
|106593
|-
|Total score
|382748
|-
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1237
|-
|Web score
|9206
|-
|Video editing
|6460
|-
|Photo editing
|25885
|-
|Data manipulation
|6814
|-
|Writing score
|13364
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 13
|XOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Infinix GT 10 Pro, а если корпус – то Infinix Note 30 Pro.
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