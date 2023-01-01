Infinix Note 30 VIP против Hot 30i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июня 2023 года Infinix Note 30 VIP с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.56-дюймового Infinix Hot 30i, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Note 30 VIP
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 18W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8050
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
53
Производительность
Быстродействие приложений и системы
56
23
Игры
Возможности в 3D-гейминге
64
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
88*
72*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|83.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|164 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.75 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Белый, Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8050
|Unisoc T606
|Макс. частота
|3000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~980 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Note 30 VIP +402%
854
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 30 VIP +229%
3029
921
|CPU
|162635
|61376
|GPU
|238399
|35279
|Memory
|130695
|72534
|UX
|139909
|63475
|Total score
|668457
|231014
|Web score
|-
|6288
|Video editing
|-
|4220
|Photo editing
|-
|11803
|Data manipulation
|-
|5271
|Writing score
|-
|8690
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 13
|XOS 10.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|-
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 30 VIP более удачной покупкой.
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