Главная > Сравнение смартфонов > Note 30i vs Note 30 VIP – что лучше выбрать?

Infinix Note 30i против Note 30 VIP

56 из 100
Infinix Note 30i
VS
71 из 100
Infinix Note 30 VIP
Infinix Note 30i
Infinix Note 30 VIP

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2023 года Infinix Note 30i с экраном 6.66" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.67-дюймового Infinix Note 30 VIP, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 30 VIP
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 33W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8050
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • В 5 раз быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 860 и 172 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 30i
vs
Note 30 VIP

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.66 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу - 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 164.49 мм 162.7 мм
Ширина 76.72 мм 75.9 мм
Толщина 8.18 мм 8.2 мм
Вес 198 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Note 30i
н/д
Note 30 VIP
87%

Производительность

Тестируем Infinix Note 30i и Infinix Note 30 VIP в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 30i
172
Note 30 VIP +400%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 30i
918
Note 30 VIP +235%
3072
AnTuTu Benchmark 9
Note 30i
139366
Note 30 VIP +383%
672664
CPU 36065 162635
GPU 27331 238399
Memory 34496 130695
UX 40674 139909
Total score 139366 672664
3DMark Wild Life Performance
Note 30i
н/д
Note 30 VIP
4537
Stability - 96%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4537
Web score - 11010
Video editing - 6480
Photo editing - 41313
Data manipulation - 8818
Writing score - 22244
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI XOS 13 XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (95% за 60 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 0:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 30i vs Infinix Note 30 VIP
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 30 VIP более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Note 30i против Xiaomi Poco M5
2. Infinix Note 30i против Infinix Hot 30i
3. Infinix Note 30i против Xiaomi Redmi Note 12
4. Infinix Note 30i против Realme C55
5. Infinix Note 30i против Realme 10
6. Infinix Note 30 VIP против Xiaomi Poco X4 GT
7. Infinix Note 30 VIP против Infinix Note 30 Pro
8. Infinix Note 30 VIP против Samsung Galaxy A34 5G
9. Infinix Note 30 VIP против Infinix Note 12 Pro 5G
10. Infinix Note 30 VIP против Infinix Zero 5G 2023
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры