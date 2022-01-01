Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2020 года Infinix Note 8 с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.7-дюймового Infinix Note 11, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.