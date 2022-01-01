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Infinix Note 8 против Note 11

Инфиникс Ноут 8
VS
Инфиникс Ноут 11
Infinix Note 8
Infinix Note 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2020 года Infinix Note 8 с экраном 6.95" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.7-дюймового Infinix Note 11, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 8
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Infinix Note 11
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Note 8
65
Note 11
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Note 8
40
Note 11
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Note 8
80
Note 11
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Note 8
59
Note 11
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Note 8
72
Note 11
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Note 8
60
Note 11
60

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 8
vs
Note 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.95 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 86%
Особенности - - DCI-P3
Максимальная яркость
Note 8
477 нит
Note 11 +4%
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 175.3 мм 164.4 мм
Ширина 78.8 мм 76.7 мм
Толщина 9 мм 7.9 мм
Вес 206 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 8
83%
Note 11 +4%
86%

Производительность

Тестируем Инфиникс Ноут 8 и Инфиникс Ноут 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 950 МГц 100 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 8 +1%
370
Note 11
368
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 8 +3%
1294
Note 11
1254
AnTuTu Benchmark 9
Note 8
220752
Note 11 +14%
251305
CPU 62291 67946
GPU 51346 57095
Memory 40357 47036
UX 67211 81522
Total score 220752 251305
3DMark Wild Life Performance
Note 8
667
Note 11 +8%
721
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS 4 FPS
Graphics score 667 721
PCMark 3.0 score 8508 8218
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI XOS 7.1 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 85 минут) Да (70% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 1:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 8 vs Infinix Note 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Infinix Note 8, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Infinix Note 11.

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