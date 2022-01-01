Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2022 года Infinix Zero 20 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.