Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2022 года Infinix Zero 2023 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.