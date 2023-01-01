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Infinix Zero 30 против GT 10 Pro

71 из 100
Infinix Zero 30
VS
71 из 100
Infinix GT 10 Pro
Infinix Zero 30
Infinix GT 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2023 года Infinix Zero 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.67-дюймового Infinix GT 10 Pro, который имеет процессор МеdiаТеk Dimеnsity 8050 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (770 против 706 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix GT 10 Pro
  • На 21% лучшая автономность (35:54 vs 29:44 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1163 и 989 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Функция
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero 30
vs
GT 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 950 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90% 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero 30 +9%
770 нит
GT 10 Pro
706 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 162.66 мм
Ширина 75 мм 75.89 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 185 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Золотистый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Zero 30 +4%
90%
GT 10 Pro
86.9%

Производительность

Тестируем Infinix Zero 30 и Infinix GT 10 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 МеdiаТеk Dimеnsity 8050
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP9 Mali-G77 MP9
GPU-ядер 576 576
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~979.2 Гфлопс ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Zero 30
989
GT 10 Pro +18%
1163
Geekbench 6 (многоядерный)
Zero 30
3141
GT 10 Pro +2%
3212
AnTuTu Benchmark 10
Zero 30
660641
GT 10 Pro +13%
747448
CPU 146892 198385
GPU 238899 212004
Memory 128749 152359
UX 140834 177767
Total score 660641 747448
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI XOS 13 XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут) Да (73% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. 11:14 ч.
Просмотр видео 13:53 ч. 17:37 ч.
Игры 05:39 ч. 05:36 ч.
Режим ожидания 90 ч. 121 ч.
Общая автономность
Zero 30
29:44 ч.
GT 10 Pro +21%
35:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero 30 vs Infinix GT 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Infinix Zero 30, а если производительность, автономность и звук – то Infinix GT 10 Pro.

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