Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2023 года Infinix Zero 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.67-дюймового Infinix GT 10 Pro, который имеет процессор МеdiаТеk Dimеnsity 8050 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.