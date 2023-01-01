Infinix Zero 30 против Note 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2023 года Infinix Zero 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Zero 30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 26% выше максимальная яркость экрана (770 против 613 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
- Возможность записи 4K-видео
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Infinix Note 30
- На 9% лучшая автономность (32:31 vs 29:44 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Функция реверсивной зарядки
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|21:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|950 нит
|580 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|84.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|168.62 мм
|Ширина
|75 мм
|76.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.58 мм
|Вес
|185 граммов
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8020
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP9
|Mali-G57 MP2
|GPU-ядер
|576
|128
|Частота GPU
|850 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~979.2 Гфлопс
|~281.6 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|146892
|123524
|GPU
|238899
|81277
|Memory
|128749
|96530
|UX
|140834
|111289
|Total score
|660641
|416452
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1251
|Web score
|-
|9252
|Video editing
|-
|6403
|Photo editing
|-
|26138
|Data manipulation
|-
|7612
|Writing score
|-
|12939
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 13
|XOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (72% за 30 минут)
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|0:57 ч.
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|10:40 ч.
|Просмотр видео
|13:53 ч.
|12:25 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|05:31 ч.
|Режим ожидания
|90 ч.
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|1/3"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero 30 более удачной покупкой.
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