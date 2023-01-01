Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2023 года Infinix Zero 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.