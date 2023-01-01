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Infinix Zero 30 против Note 30

71 из 100
Infinix Zero 30
VS
64 из 100
Infinix Note 30
Infinix Zero 30
Infinix Note 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2023 года Infinix Zero 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (770 против 613 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Infinix Note 30
  • На 9% лучшая автономность (32:31 vs 29:44 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Функция
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Экран:
Камера:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero 30
vs
Note 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 950 нит 580 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90% 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero 30 +26%
770 нит
Note 30
613 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 168.62 мм
Ширина 75 мм 76.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.58 мм
Вес 185 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Золотистый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero 30 +7%
90%
Note 30
84.5%

Производительность

Тестируем Infinix Zero 30 и Infinix Note 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP9 Mali-G57 MP2
GPU-ядер 576 128
Частота GPU 850 МГц 1100 МГц
FLOPS ~979.2 Гфлопс ~281.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Zero 30 +38%
989
Note 30
717
Geekbench 6 (многоядерный)
Zero 30 +67%
3141
Note 30
1879
AnTuTu Benchmark 10
Zero 30 +59%
660641
Note 30
416452
CPU 146892 123524
GPU 238899 81277
Memory 128749 96530
UX 140834 111289
Total score 660641 416452
3DMark Wild Life Performance
Zero 30
н/д
Note 30
1251
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1251
PCMark 3.0
Zero 30
н/д
Note 30
10874
Web score - 9252
Video editing - 6403
Photo editing - 26138
Data manipulation - 7612
Writing score - 12939
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI XOS 13 XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (72% за 30 минут) Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. 10:40 ч.
Просмотр видео 13:53 ч. 12:25 ч.
Игры 05:39 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 90 ч. 124 ч.
Общая автономность
Zero 30
29:44 ч.
Note 30 +9%
32:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero 30 vs Infinix Note 30
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero 30 более удачной покупкой.

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