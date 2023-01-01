Infinix Zero 5G 2023 против Note 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2022 года Infinix Zero 5G 2023 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Zero 5G 2023
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
- На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 925 и 555 баллов
- Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 30
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 33W)
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Функция реверсивной зарядки
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
66
Производительность
Быстродействие приложений и системы
38
Игры
Возможности в 3D-гейминге
30
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85*
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
74
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|21:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|580 нит
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|84.5%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|168.7 мм
|168.62 мм
|Ширина
|76.5 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.83 мм
|8.58 мм
|Вес
|201 грамм
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Оранжевый
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|800 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~686 Гфлопс
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Zero 5G 2023 +67%
925
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero 5G 2023 +27%
2293
1801
|CPU
|131250
|103918
|GPU
|134083
|85824
|Memory
|97501
|88042
|UX
|135501
|108028
|Total score
|499474
|388909
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1252
|Web score
|-
|9412
|Video editing
|-
|6397
|Photo editing
|-
|26025
|Data manipulation
|-
|6590
|Writing score
|-
|13407
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 12
|XOS 12.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|0:57 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:22 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:25 ч.
|Игры
|-
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|-
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|-
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero 5G 2023 более удачной покупкой.
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