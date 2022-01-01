Главная > Сравнение смартфонов > Zero 5G 2023 vs Zero 2023 – что лучше выбрать?

Infinix Zero 5G 2023 против Zero 2023

Инфиникс Зеро 5G 2023
VS
Инфиникс Зеро 2023
Infinix Zero 5G 2023
Infinix Zero 2023

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2022 года Infinix Zero 5G 2023 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.78-дюймового Infinix Zero 2023, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero 5G 2023
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 915 и 774 баллов
Причины выбрать Infinix Zero 2023
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero 5G 2023
vs
Zero 2023

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 3460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.6%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 168.7 мм 168.7 мм
Ширина 76.5 мм 76.5 мм
Толщина 8.83 мм 8.9 мм
Вес 201 грамм 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный Белый, Оранжевый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero 5G 2023
84.7%
Zero 2023
84.6%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро 5G 2023 и Инфиникс Зеро 2023 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero 5G 2023 +18%
915
Zero 2023
774
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero 5G 2023 +13%
2250
Zero 2023
1996
AnTuTu Benchmark 9
Zero 5G 2023 +45%
536766
Zero 2023
370035
CPU - 102853
GPU - 85824
Memory - 82049
UX - 100427
Total score 536766 370035
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI XOS XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (30% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero 5G 2023 vs Infinix Zero 2023
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Infinix Zero 5G 2023, а если корпус и звук – то Infinix Zero 2023.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Zero 5G и 5G 2023
2. Xiaomi Poco M5 и Infinix Zero 5G 2023
3. Oppo Realme 10 Pro и Infinix Zero 5G 2023
4. Infinix Zero 5G и Zero 2023
5. Xiaomi Poco X4 GT и Infinix Zero 2023
6. Tecno Pova 4 Pro и Infinix Zero 2023
7. Infinix Note 12 (2023) и Zero 2023

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры