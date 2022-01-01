Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2022 года Infinix Zero 5G 2023 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.