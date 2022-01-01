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Infinix Zero 5G 2023 против Zero 5G

Инфиникс Зеро 5G 2023
VS
Инфиникс Зеро 5G
Infinix Zero 5G 2023
Infinix Zero 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2022 года Infinix Zero 5G 2023 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero 5G 2023
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 915 и 705 баллов
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero 5G 2023
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD LTPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 3460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 88.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero 5G 2023
н/д
Zero 5G
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.7 мм 168.73 мм
Ширина 76.5 мм 76.53 мм
Толщина 8.83 мм 8.77 мм
Вес 201 грамм 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero 5G 2023
84.7%
Zero 5G +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро 5G 2023 и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR5
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero 5G 2023 +30%
915
Zero 5G
705
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero 5G 2023 +4%
2250
Zero 5G
2159
AnTuTu Benchmark 9
Zero 5G 2023 +10%
536766
Zero 5G
488090
CPU - 132349
GPU - 129727
Memory - 103631
UX - 125868
Total score 536766 488090
3DMark Wild Life Performance
Zero 5G 2023
н/д
Zero 5G
1992
Stability - 98%
Graphics test - 11 FPS
Graphics score - 1992
PCMark 3.0 score - 11864
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI XOS XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:43 ч.
Просмотр видео - 15:35 ч.
Игры - 05:55 ч.
Режим ожидания - 117 ч.
Общая автономность
Zero 5G 2023
н/д
Zero 5G
37:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero 5G 2023 vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Infinix Zero 5G 2023, а если корпус и звук – то Infinix Zero 5G.

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