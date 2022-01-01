Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 февраля 2022 года Infinix Zero 5G с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.58-дюймового Infinix Hot 20 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.