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Infinix Zero 5G против Note 10 Pro

Инфиникс Зеро 5G
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Infinix Zero 5G
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 февраля 2022 года Infinix Zero 5G с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (495 против 418 нит)
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero 5G
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон - 20.5:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 84.8%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Время отклика - 20.6 мс
Контрастность - 2155:1
Максимальная яркость
Zero 5G +18%
495 нит
Note 10 Pro
418 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.73 мм 172.8 мм
Ширина 76.53 мм 78.3 мм
Толщина 8.77 мм 7.8 мм
Вес 199 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый, Синий Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero 5G +4%
88.1%
Note 10 Pro
84.8%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро 5G и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2400 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero 5G +60%
701
Note 10 Pro
438
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero 5G +93%
2169
Note 10 Pro
1123
AnTuTu Benchmark 9
Zero 5G +27%
455762
Note 10 Pro
359100
CPU 129016 92238
GPU 118046 100504
Memory 97376 65681
UX 113528 100997
Total score 455762 359100
3DMark Wild Life Performance
Zero 5G
1996
Note 10 Pro
н/д
PCMark 3.0 score 11864 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI XOS 10 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:43 ч. 12:29 ч.
Просмотр видео 15:35 ч. 13:17 ч.
Игры 05:55 ч. 06:06 ч.
Режим ожидания 117 ч. 136 ч.
Общая автономность
Zero 5G +5%
37:55 ч.
Note 10 Pro
36:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero 5G vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 6912 x 9216
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3456 x 4608
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Zero 5G
н/д
Note 10 Pro
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero 5G более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 4

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