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Infinix Zero Ultra против Zero 30

70 из 100
Infinix Zero Ultra
VS
71 из 100
Infinix Zero 30
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2022 года Infinix Zero Ultra с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero Ultra
  • Поддерживает более мощную зарядку (180W vs 68W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero Ultra
vs
Zero 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 950 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 90%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero Ultra
н/д
Zero 30
770 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 164.5 мм
Ширина 74.5 мм 75 мм
Толщина 9.16 мм 7.9 мм
Вес 213 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Zero Ultra +1%
90.5%
Zero 30
90%

Производительность

Тестируем Infinix Zero Ultra и Infinix Zero 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2500 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Mali-G77 MP9
GPU-ядер - 576
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Zero Ultra
973
Zero 30 +2%
989
Geekbench 6 (многоядерный)
Zero Ultra
2521
Zero 30 +25%
3141
AnTuTu Benchmark 10
Zero Ultra
523046
Zero 30 +26%
660641
CPU 151410 146892
GPU 114296 238899
Memory 112981 128749
UX 140378 140834
Total score 523046 660641
3DMark Wild Life Performance
Zero Ultra
2297
Zero 30
н/д
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2297 -
PCMark 3.0
Zero Ultra
12452
Zero 30
н/д
Web score 9640 -
Video editing 6641 -
Photo editing 31717 -
Data manipulation 8118 -
Writing score 19419 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти - Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI XOS 12 XOS 13

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 180 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:12 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:27 ч.
Просмотр видео - 13:53 ч.
Игры - 05:39 ч.
Режим ожидания - 90 ч.
Общая автономность
Zero Ultra
н/д
Zero 30
29:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero Ultra vs Infinix Zero 30
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.0 f/2.5
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 180 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Infinix Zero 30, а если автономность – то Infinix Zero Ultra.

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