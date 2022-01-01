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Infinix Zero Ultra против Zero 5G

Инфиникс Зеро Ультра
VS
Инфиникс Зеро 5G
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 октября 2022 года Infinix Zero Ultra с экраном 6.8" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero Ultra
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 808 и 703 баллов
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero Ultra
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 88.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero Ultra
н/д
Zero 5G
498 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 168.73 мм
Ширина 74.5 мм 76.53 мм
Толщина 9.16 мм 8.77 мм
Вес 213 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero Ultra +3%
90.5%
Zero 5G
88.1%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро Ультра и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero Ultra +15%
808
Zero 5G
703
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero Ultra +5%
2268
Zero 5G
2168
AnTuTu Benchmark 9
Zero Ultra +2%
486744
Zero 5G
475366
CPU - 126517
GPU - 127682
Memory - 101491
UX - 123457
Total score 486744 475366
3DMark Wild Life Performance
Zero Ultra
н/д
Zero 5G
1988
Stability - 98%
Graphics test - 11 FPS
Graphics score - 1988
PCMark 3.0 score - 11898
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI XOS 12 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 180 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:12 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:43 ч.
Просмотр видео - 15:35 ч.
Игры - 05:55 ч.
Режим ожидания - 117 ч.
Общая автономность
Zero Ultra
н/д
Zero 5G
37:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero Ultra vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (200 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Infinix Zero Ultra, а если автономность и звук – то Infinix Zero 5G.

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